Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Dövizdeki artıştan etkilenmediği hâlde zam yapanlara 50 bin TL’ye kadar ceza verilebilecek. Döviz kurunu bahane göstererek hiç etkilenmemelerine rağmen ürünlere ciddi zamlar uygulayan bazı uyanık market, şirket ve esnaflara karşı harekete geçildi. Bakanlık, girdi maliyeti ve döviz kuru gibi değişimlerden etkilenmemesine rağmen herhangi bir mal veya hizmetin fiyatında artış yapanları ‘haksız ticari uygulama’ olarak kabul edecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan son düzenlemede “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” da haksız ticari uygulama olarak kabul edilen örnek uygulamalar arasına alındı.



FAALİYETİ DE DURACAK

Bu düzenlemeyle, dövizdeki hareketliliği fırsat bilip ürünlerin fiyatını artıranlar hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya 5 bin lira idari para cezası da uygulanabilecek. Tüketicinin korunması kanununda, ihlalin niteliğine göre bu cezaların birlikte veya ayrı ayrı verilebileceği de yer alıyor. Aykırılığın ülke genelinde gerçekleşmesi hâlinde idari para cezası 50 bin liraya kadar uygulanabilecek. Son günlerde vatandaşlar damacana sudan süt ve salçaya, yoğurttan toz bezine kadar birçok üründe ‘dövizi bahane eden’ zamdan şikâyet ediyor.