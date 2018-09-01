Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“YERLİ KÖMÜR VE YENİLENEBİLİRE YOĞUNLAŞMALIYIZ”

Son 5 yılda 219,8 milyar dolar olan cari açıkta ülkenin enerji faturasının 213 milyar doları bulduğunu söyleyen Dilek, “Cari açığın ülkemizin ekonomisi ve istikrarına olumsuz etkisi oluyor. Buna ek olarak döviz kurunda yaşanan dış kaynaklı dalgalanmalarla ekonomimiz büyük bir savaşla karşı karşıya kaldı. Enerji ihtiyacını karşılamak için petrol ve doğalgaza her yıl milyonlarca dolar ödüyoruz. Yani bu ekonomik savaş en çok enerji sektörünü etkiliyor. İşte tam da bu nedenle enerjide, dışa bağımlılık, pahalılık, güvenlik gibi sorunların çözümü için Türkiye’nin kendi enerji üretimini sağlaması gerek. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji ve yerli kömür gibi başlıklara daha fazla yoğunlaşmalıyız” diye konuştu.



“TÜRKİYE EKONOMİK SAVAŞLARI ALT EDECEK”

Son verilere bakıldığında yerli enerji noktasında yapılan çalışmaların sonuç verdiğini de belirten Çiğdem Dilek şunları söyledi: “Milli Enerji Politikası kapsamında, Ocak-Haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını, yani yüzde 86’sı yerli kaynaklardan sağlandı. Şu an ülkemize karşı yapılan bu ağır saldırıdan sonra eminim ki milli enerji çalışmaları daha da hızlanacak. Türkiye tüm dünyaya ekonomik savaşları kolayca alt edecek güce sahip olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Milli gücümüz ve milli enerjimiz yeni Türkiye’yi inşa edecek.”