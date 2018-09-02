Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Son 5 yılda 219,8 milyar dolar olan cari açıkta enerji faturasının 213 milyar doları bulduğunu söyleyen Dilek “Enerji ihtiyacını karşılamak için petrol ve doğalgaza her yıl milyonlarca dolar ödüyoruz. Dışa bağımlılığı azaltacak, yenilenebilir enerji ve yerli kömür gibi başlıklara daha fazla yoğunlaşmalıyız. Yapılan çalışmalar da sonuç veriyor. Millî Enerji Politikası kapsamında, ocak-haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatı, yani yüzde 86’sı yerli kaynaklardan sağlandı. Şu an ülkemize karşı yapılan bu ağır saldırıdan sonra, eminim ki millî enerji çalışmaları daha da hızlanacak” diye konuştu.