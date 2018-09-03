Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, cuma akşamı banka üzerinden düşük fiyatla döviz işlemleri yapılmasına ilişkin, “Hatalı kurlar saat 22.01 ile 22.39 aralığında, kısa süreli olarak işlem görmüş. Bazı müşterilerimiz dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını, bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Problemin tespit edilmesi üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır” açıklamasında bulundu. NTV’de canlı yayına katılan Arslan; kurların sisteme aktarılmasında kullanılan dış veri kaynağı Bloomberg’de meydana gelen sistemsel bir hatanın zincirleme etkisi nedeniyle, 31.08.2018 akşamı piyasa kapanışı sonrasında, bankanın döviz kurlarının kısa bir süre için, olması gerekenden daha düşük seviyelerden yayınlanmaya başladığını belirtti. Söz konusu saat aralığındaki işlemlerin kısa süre içerisinde tek tek belirlendiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: Toplam bin 256 müşterimizin 3,3 milyon dolar, 124 müşterimizin 539 bin avro, 383 müşterimizin ise diğer döviz cinslerinde 689 bin dolara eş tutarda döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü, 4,6 milyon dolar civarındadır. Toplam işlem adedi ise 2 bin 569 olmuştur. Bu işlemlerle ilgili olarak, derhâl ilgili müşteri hesaplarına bloke konulmuş olup, bu süre içerisinde EFT ve Swift sistemlerinin kapalı olması nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da TL kaynak çıkışı olmamıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda bankamızın ya da müşterilerimizin herhangi bir kâr ya da zararı oluşmamıştır.

Hukuki adım atılacak

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; problem tespit çalışmaları sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanlarının da inceleme yapmalarının sağlandığını, hatanın tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri aldığını kaydetti. Arslan “Bankamız, algısının olumsuz şekilde etkilenmesine sebep olan, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaktır. Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir” dedi.