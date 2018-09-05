Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başşehri Londra’daki temasları sırasında İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapan Albayrak, daha sonra yatırımcılarla bir araya geldi. 11 dev finans kuruluşunun üst düzey temsilcileriyle yapan Albayrak, yöneticilere Türkiye’deki yatırım fırsatları ve ülke potansiyeline ilişkin bilgiler verdi, yöneltilen soruları cevaplandırdı. Albayrak’ın görüştüğü yatırımcıların yönettikleri varlık toplamının 15 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yapılan görüşmede Bakan Albayrak, Türkiye’nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yılın başarı hikâyesinin yanı sıra, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesinde ortaya koyacağı politikaları da anlattı.