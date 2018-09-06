Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pekin-İstanbul hattında uçuş planlayan şirket haftalık sefer sayısının 3 olacağı belirtildi. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasında yer alan Hainan Airlines’ın Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, THY ve TTYD’den üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet bir süre önce Çin’i ziyaret Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Söz konusu temaslar Çin ve Türkiye’de çeşitli platformlarda devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, China Southern’ın yeniden Türkiye’ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bayındır, yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olduğuna ve Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş kararlarını açıklamaya başladıklarına dikkat çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye’ye yönelik pozitif algı meydana getireceğini de ifade etti.

Türkiye’nin, uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkânlarının yetersizliği olduğu görüşünü yineleyen Bayındır “İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye turizm yılı olması, Çin’in tarihî İpek Yolu’nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu” diye konuştu.