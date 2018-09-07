Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan dönüşüm rakamlara yansımaya başladı. Ağustosta dış ticaret açığı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 daralarak, son 9 yılın en düşük düzeyi olan 2,4 milyar dolara geriledi. Bütün sektörlerde yaşanan kayda değer ihracat artışı, gelecek için umut veriyor.



‘Kimya’dan 11 milyar dolar

Kimya sanayiinin 8 aylık ihracatı, 2017’nin aynı döneme göre yüzde 6,59 artarak 11 milyar 289 milyon dolara çıktı. En çok Almanya, ABD, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin’e ihracat yaptık. İstanbul Kim-yevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Düzenlediğimiz fuarlar, firmalarımıza büyük fayda sağlıyor. TİM ve Türk Eximbank destekleriyle artan finansman imkânları da; farklı pazarlara yönelmek, AR-GE yatırımı ve nihayetinde ihracatın artması için etkili oluyor” dedi.

‘Giyim’den 26 milyar dolar

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, “Geçen yıl 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci ihracatçı sektörü olduk. Türkiye’yi ucuz hazır giyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp, moda merkezi yapmak istiyoruz. Bu amaçla Türk markaları ve tasarımcıları küresel vitrine taşıyan Mercedes Benz Fashion Week Istanbul, 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kilogram fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkaracağız. Böylece miktar olarak artış olmasa bile, 9 milyar dolar artı yazacağız” diye konuştu.

‘Makine’den 11 milyar dolar

İlk 8 ayda makine ihracatı, yüzde 16,6 artışla 11 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat, Almanya, ABD ve İngiltere’ye yapıldı. Geçtiğimiz yıl 5,7 dolar olan ihracatta kilogram fiyatı, 6,2 dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu “İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz. İleri teknoloji ve inovasyonla yaptığımız makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Özellikle türbin, turbojetler ve hidrolik silindir satışında önemli artış var” diye konuştu.

‘Çelik’ten 9,6 milyar dolar

Türkiye çelik ihracatı yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre; miktarda yüzde 5,8’lik artışla 12,7 milyon tona, değerde yüzde 28,5’lik yükseliş ile 9,6 milyar dolara ulaştı. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan “Değerdeki yükselişte, global nihai çelik ürünlerinin fiyat artışı etkili oldu. İnşaat çeliği ihracatında düşüş, sıcak yassı ihracatında artış yaşanıyor. Cezayir, Endonezya, S. Arabistan, ABD, Mısır ve BAE’ye ihracatta azalış var. Buna rağmen 12 aylık bazda yıllık ihracatımızı, değerde yüzde 43 artırmayı başardık” dedi.