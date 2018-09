Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu'nda, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın iş insanları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Son dönemde Türkiye ve Kazakistan'ın inisiyatif alarak ortaya koydukları çok yönlü aktif dış politikanın küresel barışın tesisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Dönmez, "Bölgemize huzur ve sükunetin hakim olması için Astana ve İstanbul'da devam eden görüşmeler, Türkiye ve Kazakistan'ın ortaya koyduğu çabaların samimiyetini göstermektedir. Ortak tarih ve kökenden gelen Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle çok daha ötesine geçmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.



Dönmez, karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişen bu dostluk bağlarının ekonomik ve ticari ilişkilere daha fazla yansıtılması gerektiğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"2013 ve sonrasında düşüş eğilimine giren ticaret hacmimiz, her ne kadar 2017 yılında yüzde 23'lük bir artış gösterse de sahip olduğumuz potansiyelin oldukça altında olduğu bir gerçek. 2017 yılında 2,4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018'in ilk 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre artış görmekteyiz. Ancak iki toplum böylesine yakın ve kardeşçe hareket etmesine rağmen, aramızdaki bu yakınlığı ekonomik ilişkilere henüz yeterince yansıtabilmiş değiliz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar dolara, inşallah ardından da 10 milyar dolar seviyelerine çıkartmak amacındayız. Bu seviyelere en fazla 7-8 yıllık bir zaman zarfında ulaşmak için mevcut iş birliğimizi daha ileri safhalara taşımak mecburiyetindeyiz. Gerek bu tip iş forumlarında gerekse ülkelerimizin üye olduğu ekonomik iş birliği teşkilatlarında daha sık bir araya gelerek mevcut fırsatları daha iyi değerlendirmek durumundayız."



"KAZAKİSTAN BÖLGEDE EN ELVERİŞLİ YATIRIM ORTAMINA SAHİP"



Kazakistan'daki Türk yatırımlarının 3,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Dönmez, Rusya ve Çin'den sonra Türkiye'nin Kazakistan'da en fazla yabancı hisseli şirkete sahip 3'üncü ülke konumunda olduğunu söyledi.



Dönmez, Türk şirketlerinin ülkede telekomünikasyondan bankacılık ve finans sektörüne, enerjiden havaalanı işletmeciliğine kadar pek çok alanda yatırımlarına devam ettiğini, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'ın büyük hedeflere doğru hızla ilerlediğini vurguladı.



Türkiye'nin kamu ve özel sektör tecrübesiyle, Kazakistan'ın hayata geçirmek istediği projelere gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğuna değinen Dönmez, "Özellikle Türk müteahhitlerimizin Kazakistan'da bugüne kadar yaklaşık 25 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirmesi de bunun en güzel göstergesidir. Bu yatırımlar arasında havalimanları, enerji ve bakır tesisleri, yollar, köprüler, expo fuar inşaatı, suni ada gibi yaklaşık 487 prestijli projenin altında Türk müteahhitlerimizin imzası vardır. Kazakistan bölgede en elverişli yatırım ortamına sahip ülkelerin başında geliyor." diye konuştu.



1,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA



Dönmez, Kazakistan'ın Türkiye'de yaklaşık 170 milyon dolarlık yatırımı bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye yatırımcılara dünyanın en cazip destek ve teşviklerini sunan ülkelerin başında gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca dile getirdiği üzere 'Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye ile birlikte yol yürüyen hiç bir zaman kaybetmedi' ve kaybetmeyecek. Özellikle teşvik sitemimizi gelişen ekonomimiz ve yatırımcıların beklentilerine göre sürekli geliştiriyoruz. Kazak kardeşlerimizin Türk ekonomisinin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmasını da arzu ediyoruz. Bu alanda daha büyük adımlar atmalı, yatırımcılarımızın önünü açmalıyız. Bu nedenle, 1992 yılında imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının güncellenmesine büyük önem atfediyoruz. Bugün burada Türkiye ve Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık, 18'i ticari olmak üzere 22 anlaşmanın imzalanmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ziyareti vesilesiyle anlaşmaların yeni projeler eklenip güncellenerek ve kapsadığı alanları daha da zenginleştirerek ilişkimizi bir sonraki aşamaya taşımak arzusundayız. Eylem planı yatırımcılarımıza Kazakistan'a yönelik planlarında ışık tutmayı amaçlamaktadır."



Bakan Dönmez, söz konusu eylem planında yer alan projelerin hayata geçmesiyle ikili ekonomik ve yatırım ilişkilerinde yeni bir ivme yakalanacağına inancının da tam olduğunu söyledi.