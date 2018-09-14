Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında gelecek zamda. Beklenti anketlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam yüzde 9.56 olacak.



Emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başlarken milyonlarca emekli de Ocak'ta yapılacak zam miktarının detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. Her dönem yılın ilk ve ikinci yarısındaki enflasyon detayları göz önüne alınırak yapılan emekli zamları için enflasyon detayları da belli olmaya başladı. 2018 yılı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, enflasyon tahminleri yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2018 yılı toplamında 19.61 olarak öngörüldü. Bu duruma göre 2018 yılının ikinci yarısındaki enflasyon tahmini ise 9.56 olarak gerçekleşecek. Peki emekliler ne kadar zam alacaklar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne kadar zam alacaklar?



Ocak zammının enflasyon tahmininin 9.56 olarak belirtilmesine rağmen bu oranların değişkenlik göstermesi nedeniyle kesin rakamlar 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahmini rakamlar göre ufak ufak ayrıntılar belli olmaya başladı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Eğer beklenti anketinin tahminleri gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 97.74 lira ile 467.96 lira arasında artış yaşanacak. Şu anda en düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunmakta. Bu maaş yüzde 9.56 oranındaki zamla bin 119 lira 3 kuruşa yükselecek.



En yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı ise 4 bin 892 lira 19 lira seviyesinde. Zam oranı eğer yüzde 9.56 olursa, bu maaş 5 bin 359 lira 88 kuruşa çıkacak. (Sabah)