Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İSTANBUL

ABD ile yaşanan kur savaşlarını fırsata çevirmek isteyenlerin kirli oyunları tüketiciyi yerli ürünlere yönlendiriyor. Fiyat artışlarına tepki gösterenler ise market raflarında Türk bayrağı görmek istiyor. Litvanya’da bir marketin fiyatın yanına kendi ülke bayrağından oluşturulmuş kalpli etiketler yerleştirmesi büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medyada büyük ses getiren uygulama talebine perakende sektöründen de destek gelmişti. Tüketiciler benzer uygulamanın Türkiye’de hayata geçirilmesini talep ederken, Türk girişimci Ömer Ekinci “Desnet” uygulaması ile ay yıldızlı bayrağı raflara taşıdı. Global barkodlama sistemi verilerini kullanan uygulama saniyeler içerisinde hangi ürünün hangi ülkeye ait olduğunu söylüyor. Tüketiciden büyük ilgi gören Desnet ile 24 saatte 50 bine yakın üründe etiket taraması yapıldı. Desnet’in uygulama pazarına daha ilk günden 35. sıradan girdiğini dile getiren Desnet Teknoloji Genel Müdürü Ömer Ekinci, “Yerli ürünlerin etiketlerinde Türk bayrağı resmi olsun önerisi gelmişti. Milyonlarca ürün ve etiketten bahsediyoruz. Bunların değiştirilmesi bile ciddi bir maliyet. Biz de bu ortamda ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşündük ve Ayşe Teyze’nin Hasan Amca’nın kullanabileceği bir uygulama geliştirdik” dedi.

Tüketicilerin uygulamayı açtığı andan itibaren etiketi okutabildiğini ifade eden Ekinci, “Desnet, 5 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kullanabileceği bir uygulama. Aslında çalışmalarımız başladığında daha fiyat artışları ve etiket tartışmaları başlamamıştı. Uygulamanın yayın tarihi Türk bayrağı tartışmalarına denk geldi. Bu konuda yüzlerce binlerce twit atıldı. Ben de önceki gün bir twit atınca uygulama hızla yayılmaya başladı. Reklam bile yapmadan ilk günden 35 uygulama arasına girdik. 5 bine yakın indirilme oranına ve 50 bin okutmaya ulaştık. Çünkü İnsanlar aldığı ürünün yerli mi değil mi merak ediyor. Google Market ve App Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor” diye konuştu.



YABANCIYA KARŞI YERLİ

Uygulamanın özellikle anneler tarafından kullanıldığını anlatan Ekinci ilk günde en fazla bisküvi ve çikolata grubu ile su, temizlik ürünleri ve deterjan ürünlerinde tarama yapıldığına dikkat çekti. Kendisini en çok şaşırtan ürünün ise “su” olduğunu anlatan Ekinci insanların Türkiye’nin suyunu paketleyip satmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Uygulamaya yeni özellikler de ekleneceğini dile getiren Ekinci şu bilgileri verdi: “Şu anki uygulamada Türkiye’de üretilen yabancı bir ürün de Türk bayrağıyla gösteriliyor. Mesela bir içecek Türkiye’de üretiliyor ama ABD malı diyelim. Bu ürün de Türk bayrağıyla çıkıyor. Önümüzdeki dönemde ise Türkiye’de üretiliyor ama ABD malıdır ibaresi görecekler. Hatta tüketiciler yabancı bir ürünün yerli muadillerini de görecek. Yani bir ürün okuttunuz ama yabancı çıktı. Biz o zaman o markanın yerli muadili şu ürünler diyebileceğiz. Uygulamamızı bir telekom operatörü mobil mesajlaşma sisteminde kullanmak istiyor. Görüşmelerimiz sürüyor.”

Tam bir girişimci

Desnet Teknoloji Genel Müdürü Ömer Ekinci tam bir girişimci ruhu taşıyor. İstanbul Üniversitesi işletme mezunu bir gençken babasıyla birlikte Desnet’i kuran Ekinci ilk girişimini ise sosyal bir ağa yapmış. Quiz.me adında soru bazlı sosyal ağ kuran Ekinci, kısa sürede 300 bin kullanıcıya ulaşmış. “Quiz.me ile özellikle Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Şili’de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştık ancak insanlara sürekli soru cevaplatmak ve boşluk doldurmak sürdürülebilir değildi. Ben de kapatmak zorunda kaldım” diyen Ekinci ikinci girişimini ise e-ticarete yapmış. Muhafazakarlara yönelik kurduğu fırsat sitesini de kapatmak zorunda kalan Ekinci, “Helal gıda hassasiyeti olan mekanlarda fırsatlar sunan bir siteydi. Orada da yaklaşık 250 bin kullanıcımız vardı. Fırsat işi kullan at şeklinde gerçekleşiyor maalesef. Oysa ben siteyi severek kullanmalarını istiyordum, mecburen kapatmak zorunda kaldım. Desnet’i ise Türk milletine hediyemizdir. Yerli üretime destek olacağına inanıyorum” dedi.

Tüketici ürün helal mi haram mı görecek

Tüketicilerin helal sertifikalı ürünleri de Desnet ile üzerinden görebileceğini belirten Ömer Ekinci, “Helal gıda özelliği de olacak inşallah. Tüketici ürün helal mı değil mi öğrenebilecek. İçeriğinde helal olmayan madde varsa kırmızı alarm verecek. Avrupa’daki Türklerden bu yönde çok sayıda talep alıyoruz. Ayrıca organik ürünler konusunda bilgilendirme yapacağız. Şu an Türkiye’de yüzde 5’i organik olan ürüne organik etiketi basılabiliyor. Sistem buna izin veriyor maalesef. Bu konuda tüketiciyi uyaracağız. 1 ay sonra bir güncelleme ile bu özelliklerin bazıları devreye girecek” dedi.