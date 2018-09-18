Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk yarısında 39 ilde toplam 15 bin 222 yataklı 92 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu 92 tesis için 1 milyar 590 milyon TL tutarında yatırım yapılacağını açıkladı. Antalya ve İstanbul, proje sayısında en fazla yatırım yapılan iller olmaya devam etti. Trabzon’a yatırım talebi sürdü ve 6 proje ile ilk üçe girdi. Afyon ise tek bir tesis için 367 milyon TL ile yatırım tutarında zirvede yer aldı. En fazla teşvik başvurusu yapılan iller sıralamasının ilk 3’ünü alan Antalya’da 2 bin 291 yataklı 10 otel için 198 milyon lira, İstanbul’da 1,721 yataklı 9 tesis için 253 miyon lira, Trabzon’da 448 yataklı 6 tesis için 24 milyon lira turarında yatırım hayata geçirilecek. Yatırımları değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yatak arzındaki aşırı artışın turizm sektörünün sıkıntılarından biri haline geldiğini söyledi.



PLANLAMA YAPILMASI ŞART

“Bir planlama yapılması şart” diyen Bayındır “İstanbul’dan örnek verirsek, bir otel yatırımının geri dönüşü bugünkü fiyatlarla minimum 20 yılı buluyor. Bu süre 10 yıl öncesine kadar 7-8 yıldı. 2014 yılından bu yana son dört yılın verileri kıyaslandığında toplam yatırım tutarında kademeli olarak yüzde 40’a yakın bir düşüş yaşanırken, yatak başı maliyet miktarı yüzde 35’in üzerinde arttı” ifadelerini kullandı. Karadeniz’deki yatırımlardaki artışı da değerlendiren Bayındır, bu bölgedeki plansız yatırımların gelecek dönemde atıl kapasite sıkıntısını ortaya çıkarabileceği uyarısını tekrarladı.