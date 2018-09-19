Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İstanbul Enerji’nin İSKİ ile birlikte yürüttüğü proje geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında uygulanmaya başlandı. Santralde 960 adet 260 Watt’lık güneş paneli bulunuyor. Türkiye’nin ilk yüzer Güneş Enerji Santrali’nden (GES) toplam 260 ayrı hanenin enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Sistemin uzun ömürlü olması için korozyona yani aşınmaya karşı dayanıklı özel bir malzeme kullanıldı. İBB’nin Büyükçekmece Gölü’nün ardından Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı planladığı yüzer GES’ler ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul’un artan elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedeflenmişti.



YÜZER GES YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ

Projenin mühendislerinden Uğur Demirel, projede 1 yıllık hedefin sağlandığını kaydetti. Toplam 240 kilowatt (KW) kapasitelik santralin yılda 315 bin KW saat enerji ürettiğini belirten Demirel,“Burada 3 farklı sistemimiz var. Birinci sistemimiz, 220 KW gücünde ve 487 panelden oluşmakta, 2’nci sistem 90 KW gücünde 360 adet panelden oluşmakta ve 3’üncü sistemimiz de 30 KW gücünde 113 panelden oluşuyor. Şu an yaklaşık 15 aydır faaliyette olan sistemin enerji verilerinin analizi yaparak bir ortaya konuldu. Bu raporda da sudaki sistemimizin karasal sisteme göre yaklaşık yüzde 10’a kadar daha verimli çalıştığını gördük. Yüzer sistemin karaya göre daha verimli olmasını sebebi, bu sistemin su üzerine olmasından dolayı buradan soğutucu etkisinden yararlanmakta ve bu sayede de karasal sistemden daha fazla enerji üretmekte” ifadelerini kullandı.