Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST, kapılarını açtı.Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 3. Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST'e vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST'in yapıldığı etkinlik alanına çok sayıda vatandaş ve öğrenci geldi. Alanda bulunan uçaklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun süre uçakları inceledi. Tek tek stantları gezen vatandaşlar yetkililerle konuşarak bilgi aldı. TEKNOFEST heyecanı düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek.

Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Alana girişler için kontrol noktaları oluşturulurken, misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

12 kategoride teknoloji yarışları

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor. Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalde ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.