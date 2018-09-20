Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST, kapılarını açtı.Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 3. Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST'e vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST'in yapıldığı etkinlik alanına çok sayıda vatandaş ve öğrenci geldi. Alanda bulunan uçaklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun süre uçakları inceledi. Tek tek stantları gezen vatandaşlar yetkililerle konuşarak bilgi aldı. TEKNOFEST heyecanı düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek. 

Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede festivalin son gününe  kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Alana girişler için kontrol noktaları oluşturulurken, misafirlerin  ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

12 kategoride teknoloji yarışları

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Aselsan,  Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında  gerçekleştirilecek.Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri  ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve  TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık  Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model  Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin  kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji  yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor. Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı  gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı  büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında  sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği  rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji  atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalde ziyaretçiler için  her akşam farklı bir konser verilecek.