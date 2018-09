Türkiye Gazetesi

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile sirke, üzüm suyu ve pekmez için işlenen üzümlerin atıkları, kurulan düzeneğe serilerek güneşte kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor.Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, enstitü olarak üzümle ilgili her konuda çalışma yürüttüklerini söyledi. Seçkin, enstitü bünyesinde faaliyet gösteren tesiste üzüm suyu, pekmez, sirke gibi birçok ürün elde ettiklerini belirterek, "Üzümün her şeyi çok değerli. Üzümün posasından son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yararlanılıyor. Enstitümüzde ufak bir kurutma düzeneği kurduk. Bu düzenekte üzüm suyu ve pekmeze işlenen ürünlerin posaları yaş olarak muhafaza etmek mümkün olmuyor. Çabuk bozuluyorlar çünkü. O yüzden bir an önce kurutmaya alıyoruz." dedi.

Üzüm posasının ekonomik değere sahip olduğunu aktaran Seçkin, çalışmayla esas amaçlarının üzüm posasındaki kabuk ve çekirdeğin içerdiği maddeleri değerlendirmek olduğunu dile getirdi. Seçkin, kurutma teknolojisiyle atık olarak bakılan üzüm kabuğu ve çekirdeğinin geri kazandırıldığını ifade ederek, "Posaları güneş altında kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra çekirdek ve kabuğu ayırma imkanımızda oluyor. Üzüm çekirdeği özellikle fenolik maddeler, antioksidan maddeler, anti kanserojen maddeler acısından çok zengin bir gıda. Eskiden bunlara üzüm atığı olarak bakılıyordu. Biz de 3-4 yıldır yaptığımız çalışmalarla üzüm çekirdeğini elde etmeyi amaç edindik." diye konuştu. "Üzümün esas yararlı yeri çekirdektir"

Tesislerde işlenen üzümün yüzde 25'inin atık olarak çıktığını, bu atıkların yeniden değerlendirilmesiyle tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan Seçkin, şunları kaydetti: "Böylece burada kuruttuğumuz üzüm çekirdeklerini kabuklardan ayırarak kullanılacak hale getirip satışa sunuyoruz. Halkımız tam olarak aşina olamadı. Üzüm çekirdeğini bilenler severek tüketiyor. Üzümün esas yararlı yeri çekirdektir. Burada ürünlerimizi tamamen doğal olarak işliyoruz. Üzüm çok şekerli olduğu için bekletilmemesi gerekiyor. Bozulmasına mahal vermeden hemen işleniyor. Düzeneğe serdiğimiz üzüm çekirdekleri 2-3 günde kuruyor."