Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda havacılık tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatan TEKNOFEST, için özel platformlar kuruldu. 2'nci gününde Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin yaptığı gösteriler nefes kesti. Askerlerin, yaralı bir kişiyi kurtardıkları tatbikat ve helikopterden halatlarla aşağı inerek Türk Bayrağı açtıkları anlar büyük alkış aldı.

Ayakları yerden kesen 'dikey rüzgâr tüneli' ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çelik platform üzerine kurulan tünel, yüksek hava gücü ile insanları 5-6 metre havaya kaldırarak serbest uçuş deneyimi yaşattı. Türk Uçurtma Takımı, Türk bayraklı 43 metrekarelik uçurtma havalandırırken, alandaki askerî ve sivil hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı oldu. Festivalin öğleden sonraki kısmında ise Eğitim Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri başlıklarında girişimcilik sunumları ile "Millî Savunma İçin Millî Ar-Ge", "Uzay Ortamının Uydular Üzerindeki Etkileri, Dünya Gerçekten Düz mü?" gibi konularda konferanslar düzenlendi.

Festivale ilk gün 100 bin gibi rekor sayıda katılımcı ziyaret ederken, bu sayı dün 100 binin üzerine çıktı. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın filosundaki en büyük uçaklardan Boeing 777 ile Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteriye imza attı. THY uçağının sağında ve solunda yer alan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçakları 'kol uçuşu' olarak adlandırılan gösteriyle ziyaretçileri selamladı.

İnsansız hava araçları yarıştı

TÜBİTAK 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 385 başvuru arasından seçilen 85 insansız hava aracı pilotu, sabit kanat ve döner kanat katagorilerinde hünerlerini sergiledi.Yarışma yarın yapılan final uçuşlarıyla

sonlanacak.