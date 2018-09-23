Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkes kırmızı et fiyatları konuşurken tavuk aldı başını gidiyor. Fiyatları yılbaşında bu yüzde 200 artan beyaz et kırmızı eti yakaladı. İndirim marketlerinde kıyma 29 lira, kuşbaşı 31 liradan satışa sunulurken son zamlarla birlikte tavuk göğüsünün kilogram fiyatı 31 liraya kadar yükseldi. Fiyat artışlarının temelinde ise ithal yemler yatıyor. Mart 2014 ile Mart 2018 arasındaki yem ham madde maliyetindeki artış oranı yüzde 48,5’i buluyor. Yem rasyonunda kullanılan hammaddelerin yaklaşık yüzde 50’den fazlası ise ithal ediliyor.

Mart 2018 ile Eylül 2018 arasındaki yem ham madde maliyetindeki artış oranı kurun etkisiyle ortalamada yüzde 70 dolayında oldu. Söz konusu dönemde dışa bağımlı olduğumuz soya küspesinde ve soya fasulyesindeki artış ortalama yüzde 80 dolayında seyretti. Ayrıca üreticiler bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ay çiçeği küspesini de ithal etmek zorunda kaldı. Son 6 ayda ayçiçeği küspesindeki maliyet artışı ise yüzde 96 oldu. Yemin yanı sıra son 3 ayda ambalaj maliyetleri artışı; plastik grubunda yüzde 60, karton grubunda yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Hal böyle olunca bütün bu maliyetler beyaz ete zam olarak yansıdı. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken üreticiler bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Ancak bu çözümün ithalat yoluyla değil üretimin desteklenerek sağlanması gerektiğini düşünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini ancak 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Yardımcı, “Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor” diye konuştu. Yardımcı, kırmızı ete 4 lira zam geldiğini fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtti. Tepki göstermekten başka bir şey yapamadıklarını söyleyen Yardımcı “Esnafa satma diyemeyiz. Büyük marketlerin satışını durdurmamız imkânsız” şeklinde konuştu.

Ekonomi Servisi