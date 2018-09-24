Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki artıştan kaynaklı ek maliyet için çözüm arayan sanayiciler, hükümetten yeni adımlar atılmasını talep etti. Sanayiciler, kur farkının sözleşmelerin feshinde dikkate alınan "mücbir" sebepler arasına alınmasını istedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 4 bakana bir mektup göndererek, sözleşmesi yapılmış kamu alımlarında kur farkından kaynaklı zararın giderilmesi için düzenleme yapılmasını talep etti.Bu düzenlemenin yapılmaması halinde sözleşmelerin feshi için kur farkının da doğal afet, grev ve seferberlik gibi "mücbir sebep" sayılmasını istedi.Sanayicilerin vergi ödemesi konusunda sıkıntı yaşadığını vurgulayan Özdebir, firmaların, tahsilat yaptığında KDV ödemesi ve peşin vergilerin taksitlendirilmesinin finansman sorununun çözümünde katkı sağlayacağını kaydetti.