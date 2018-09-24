Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) uçakları dışında, yerli ve yabancı birçok hava yolu şirketine de hizmet veren Türk Hava Yolları Teknik AŞ’de uçakların bakım ve onarımında çok sayıda kadın teknisyen görev yapıyor. Yıllar önce sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kadın teknisyenlerin sayısı hızla artarak 142’ye ulaştı. Kadınların havacılığa ilgisi THY yetkililerini de memnun ediyor. Uçak teknisyenliğinin fiziksel kuvvete dayalı bir iş olduğu için bazen zorlandığını söyleyen uçak teknisyeni Sümeyra Çevik, “Üniversite sınavına hazırlanırken bu bölümü duydum. Daha sonra araştırdım ve bu bölüme yatkın olduğuma karar verdim. Bu bir ekip işi olduğundan, zorlandığımda yardım istiyorum ve üstesinden gelebiliyorum” şeklinde konuştu. Teknisyen Elif Osmanoğlu ise “Atölyede çalışırken kadın ve erkek teknisyen ayrımı yapmıyoruz. Dışarıdaki insanlar mesleğimizi havalı buluyor ama bazıları da ‘bir kadın olarak bu işi nasıl yapıyorsun’ gibi şeyler soruyorlar” dedi. Bir şeyler tamir etmeyi sevdiğini söyleyen Zeynep Altın ise “Çocukluğumda kardeşimin oyuncak arabalarını açmışlığım çok olmuştu. Mesleğimi severek yapıyorum” ifadelerini kullandı. Havacılığın ilkokuldan beri hayali olduğunu belirten Emine Sezer ise şöyle konuştu: “Makyaj yaparım ama çantamda makyaj malzemeleri taşımam. Daha çok tornavida takımlarım vardır, onları taşırım. 5 erkek kardeşim var ama ben onlardan daha çok aletlerle uğraşırım. Evde bir şeyler bozulduğunda babam bana söyler.”