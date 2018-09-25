Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15’lere varan indirim sağlayacağını bildirdi. Tarlaya gübre atılmazsa hasatta verim alınamayacağını söyleyen Pakdemirli, “Son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar, kur üzerinden ekonomimize yapılan saldırılar malum. Çiftçimizin emeğine göz diken maksatlı kesimler gübre fiyatını artırdı. Bu spekülasyonların önüne geçeceğiz. Gübre fiyatı yüzde 15 inerken, üreticimizin mahsulüne de Toprak Mahulleri Ofisi’nin (TMO) alım garantisi vereceğini söyledi.



ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Üreticinin mağdur edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyleyen Pakdemirli, “Örneğin, DAP gübrenin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düştü. İndirimin piyasaya yansımasında herkesin aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” dedi. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artırarak 10 kuruşa çıkaracaklarını, çiftçiyi mağdur etmeyeceklerini söyleyen Pakdemirli “TMO, piyasaların ihtiyacı olan apra ve buğday arzına devam ediyor. TMO buğday fiyatı uygulamasına, ekmek fiyatlarını belirlerken uyum gösteren belediyelerimiz, fırıncılarımız ve market zincirlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Fiyatlara sıkı takip

Basın toplantısında, tarım ürünlerindeki aşırı fiyat artışına ilişkin soru üzerine Pakdemirli “Marketleri ciddi takip ediyoruz. Domates olsun, diğer ürünler olsun takipteyiz” ifadesini kullandı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da kimyasal gübre kullanımının yıllık 6 milyon ton olduğunu, gübre indirimiyle 130 milyon liranın çifçtiye doğrudan kaynak olduğunu söyledi.

Süt üreticisinden talep listesi

∂ Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasındaki üretici zararının destekle telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Süt üreticilerinin talepleri şöyle:

¥ Çiğ sütün üretici birliklerince işlenmesine desteklenmeli.

¥ Çiğ süt arzının arttığı dönemde süt tozu alımları sürmeli, peyniri de kapsamalı.

¥ Damızlık inekler ve düve için koruma desteği ödenmeli.

¥ ESK piyasayı izleyip gerekirse ithalatı kısıtlamalı.

¥ Çiğ süt/fabrika yemi paritesi asgari 1,3 olmalı.

¥ Üretim fazlası sütün mamul ihracı için tedbir alınmalı.

¥ TMO aracılığıyla küçük ve orta ölçekli üreticilere arpa, buğday, mısır gibi yem maddeleri ucuza temin edilmeli.

¥ Çiğ süt ve yem fiyatlarının istikrarı sağlanmalı.

¥ Soya ve mısır gibi ürünlerin üretimi özendirilmeli.

¥ Yem üretiminin artırılması için tedbirler geliştirilmeli.

¥ Meralar artırılmalı.