Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje ile çiftçiler 100 bin liralık bir araziyi 100 lira gibi sembolik bir bedel karşılığında kiralayabilecek. Düzenleme ile çiftçilerin önemli bir imkana kavuşacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hazine taşınmazlarını çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya vereceğiz. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz” dedi. Kiracıların nasıl belirleneceğine ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları söyledi: “Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmesi için belirlenecek taşınmazlar ilan edilecek olup aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yapılırken belli kriterler üzerinden puanlama yapacağız ve en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalayacağız. Bu puanlama sisteminde örneğin kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tıbbi, aromatik bitki, süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatif gibi üretici örgütleri artı puan alarak kiralamada öncelik hakkına sahip olabilecek.”

Hayvancılık faaliyetleriyle ilgili olarak da “uzun süreli kiralama” yoluna gideceklerini dile getiren Kurum, “Vatandaşlarımıza 30 yıla kadar arazi desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin yüzde 1’i üzerinden hesaplanacak yıllık bedel karşılığında bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca, yatırımın ilk dönemindeki harcamaları dikkate alarak ilk 3 yıl için bu bedelden yüzde 70 oranında indirim de sağlıyoruz” diye konuştu.

Nasıl başvuru yapılır?

Uygulamalardan yararlanmak isteyenler, illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları ya da müdürlükleri, ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvurabilecek. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi “www.milliemlak.gov.tr” üzerinden elektronik olarak da yapılabilecek.