Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara’da da yapılabileceği tespit edildi. Türkiye, sıcak hava balonculuğu alanında gerek trafik hacmi gerek yolcu sayısı gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonunu yürütüyor. SHGM verilerine göre, Kapadokya bölgesinde 25 balon işletmesi, 239 sıcak hava balonuyla yılda ortalama 260 gün uçuş yapıyor. Günde 90 civarında uçuş gerçekleştirilirken, yıllık 500 bine kadar turiste hizmet veriliyor.