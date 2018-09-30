Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne, deniz üzerinde görücüye çıkacak. Toplam değeri 1 Milyar 700 Milyon TL’yi bulan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletler, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacak. Fuarda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Fiyatları 60 bin TL ile 75 Milyon TL arasında değişen teknelerin sergileneceği Boat Show Eurasia’da, en az 500 Milyon TL’lik satış hedefleniyor. Fuar öncesi açıklamalarda bulunan sektörün temsilcileri, Türkiye’de yat üretiminde yerli vurgusu yaptılar. Atölye Kazaz Yatçılık’ın sahibi Ercan Kazaz, “Türk yat sektörü, büyük oranda kendi imkanlarıyla büyüyor. Millî üretimin konuşulduğu bir dönemde, yerli mamul kullanım oranı yüzde 60’lara ulaşmış büyük bir sektörüz” dedi.

75 milyon TL ile Boat Show’un en pahalı teknesi Gweilo; yelkenleri, ahşap ağırlıklı işçiliği, masif mobilyaları, 3 misafir kabini, 1 özel kabin ve lüks misafir odasıyla dikkat çekiyor.