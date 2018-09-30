Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doları bahane eden fırsatçılara karşı en güzel cevap iletişim sektöründen geldi. “Alo” ve “SMS” ücretinde 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere indirime gidilerken açma-kapama ücretleri düşürüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun mobil elektronik haberleşme hizmetleri ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti, 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi. Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle “açma kapama” ücretine de sınır getirdi. Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü. Uygulama kapsamında, “açma kapama” için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.



TSE belgelerinde yüzde 25 indirim

Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıların olumsuz etkilerinden kurtulması için yapılan çalışmalara bir destek de Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) geldi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, 31 Aralık 2019’a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulayacaklarını belirterek “Piyasaya destek olmak için 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçiyoruz” diye konuştu. Şahin, TSE’nin hizmetleri karşılığı birikimli olarak önemli bir miktara ulaşan piyasadaki alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Sanıyorum TBMM’nin açılmasıyla birlikte bu konudaki yasa çalışmasını da Meclise intikal ettireceğiz ve yıl sonuna kadar bu konuda bir düzenleme yapılmış olacak. Böylece bakanlığımızın şemsiyesi altındaki kuruluşların ve merkez teşkilatının reel sektörü desteklemek adına aldığı tedbirlerin içine TSE olarak da bir katkı sağlamış olacağız.”