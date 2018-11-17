Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. 400’e yakın alım heyetini katıldığı fuarın 8 bin iş görüşmesine sahne olması bekleniyor. 30 ülkeden bakan düzeyinde toplam 140 ülkeden katılımın olacağı MÜSİAD Expo ‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kapılarını açacak MÜSİAD EXPO ile ilgili bilgi veren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, fuarın bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve hâlinde gerçekleşeceğini söyledi. Kaan’ın verdiği bilgiye göre fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. Fuara geçen yıl 220 firma katılırken bu sayı bu yıl 375’e çıktı.

MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22. International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programlarının da eş zamanlı olarak düzenleneceğini ifade eden Kaan “Bu yıl MÜSİAD EXPO’da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen ve yatırımcıyı faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi de paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerimizi sunduğumuz bir platform olacak” dedi. Kaan, tanıtımını yapacakları projelerden bazılarını ise Gayrimenkul Kıymetler Borsası GABORAS, Orta Ölçekli Sanayi Projesi, Karz-ı Hasen Sandığı olarak sıraladı.

Bu yıl 4’üncüsünü yapacakları High Tech Port’ta ilk defa insansız deniz aracının da görücüye çıkacağını anlatan Abdurrahman Kaan, “Bu etkinliğin ilkini yaptığımızda İHA’yı tanıtmıştık. Şimdi İHA’larda dünyadaki rakiplerimizi geçtik. Ayrıca yerli otomobil konusunda proje ortaklarından BMC ile bir anlaşma yaptık. Yerli otomobilin parçalarını birlikte üreteceğiz” diye konuştu.

İNSANSIZ DENİZ ARACI İLK DEFA SAHNEDE

MÜSİAD EXPO’ya 20 Kasım Çarşamba günü IBF ile start verilecek. IBF’de İstanbul WOW Otel’de, ‘Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet’ ana temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışılacak. Etkinliğin açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapması bekleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik olan HighTechPort’ta ise savunma ve havacılık sektörlerinin öncü isimleri ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecek. Fuarda bu yıl ilk kez, yeni geliştirilen ‘İnsansız Deniz Aracı’ (İDA) da görücüye çıkacak. Fuarın son günü ise Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi, düzenlenecek.

ÜRETİCİYİ GÜÇLENDİREN PROJELER BAŞLIYOR

Gaboras: MÜSİAD EXPO’da 30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimen- kul Kıymetleri Borsasının (GABORAS) tanıtımı yapılacak. Gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu ülkelerde Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Yapı Tasarruf Sistemi: Fuarda, dar gelirli için uygun konut edinme imkanı sunan sistem de tanıtılacak. Hâlen bu sistemi Türkiye’de Birevim, Eminevim ve Fuzulev uyguluyor.

Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi: 81 ilde kurulması planlanıyor. Amaç 100-150 metrekarelik alanlara sıkışmış olan işletmeleri bu bölgelere taşımak.

Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri: Proje kapsamında, 81 ilde 81 biyogaz+organik gübre tesisi kurulacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçilecek.

Karz-ı Hasen Sandığı: Kurulalı iki yıl oldu, sistem yaygınlaştırılacak.