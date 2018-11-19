Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombilerde bakım zamanı da geldi. Yetkililer ise, mağdur olmamaları için vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal “Kurumsal şirketlerden arıyorlarmış gibi konuşan, kapılara kart bırakan, internete reklam veren kimselere itibar etmeyin. Bu fırsatçılar geliyor, kombiye bakım yapmış gibi gözüküyor, kimi zaman gerekli olmadığı hâlde parça değiştiriyor. Bunları da pahalıya satıyor, yüksek bakım ücreti alıyor. Bazıları sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalışıyor. Markaların sitelerinde yetkili servislerin numarası mutlaka olur. Araştırarak, gerçek yetkili servisi çağıran tüketiciler mağdur olmaz” dedi. Türkiye Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük de “Sadece fahiş fiyat ve gereksiz onarımla vatandaşları mağdur etmiyorlar. Ehil olmayan şahısların yaptığı sözde bakımlar, yangın ve gaz kaçağı benzeri facialara bile yol açıyor, mal ve can kaybı ortaya çıkıyor. Gelen elemanlar yetkili servisten mutlaka teyit edilmeli. Yapılan işlemle ilgili servis fişi alınmalı” diye konuştu.