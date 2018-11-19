Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak kriziyle 2016’da dip yapan Türkiye-Rusya ilişkileri, çok hızlı toparlanarak bugün çok farklı boyuta geldi. Enerji başta olmak üzere birçok alanda ileri iş birlikleri teker teker hayata geçiriliyor. TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanmasına yönelik tören de, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak; TürkAkım projesinin iki ülke arasındaki en önemli ve stratejik projelerden biri olduğunu vurgulayarak “Böyle projeler, iş birliğimizin temelini oluşturacak. TürkAkım ile Türkiye, Güneydoğu Avrupa için bir doğalgaz köprüsü oluyor. Aynı şekilde Akkuyu Nükleer Güç Santrali de, dönüm noktası projelerden. Şu anda Rusya tarafından finanse ediliyor. Ancak Türk yatırımcıları da buraya çekmek istiyoruz” ifadelerini kulandı.

Son dönemde ilişkilerin iyi gittiğine işaret ederek “İki ülkenin birbirine ihracatı artıyor. Bizim Türkiye’ye dış satımımız yüzde 24 yükselirken, ithalatımız yüzde 36,6 artmış durumda. Ticarette ulusal para birimi kullanımı çok önemli. Bu, liderlerimizin ana gündem maddelerinden. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatında ulusal para biriminin payı yüzde 12’ye çıkarken, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında bu oran yüzde 40’a ulaştı. Bir süre önce tarım alanında getirilen kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Ayrıca sanayi ve nakliye gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek için gerekli adımları atıyoruz. Vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın vize serbestliğine yönelik gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısında da muhtemelen rekor kırılacak. Rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor” ifadelerini kullandı.