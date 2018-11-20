Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjide dünyanın en büyük koridorlarından olan Türkiye, bu süreçte çok hayati bir proje olan TürkAkım’da önemli aşamaya geldi. Rusya’nın Anapa sahilinden başlayan ve Kırklareli Kıyıköy’e kadar uzanan doğalgaz boru hattının denizdeki bölümü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da düzenlenen törende, gelinen aşamada duydukları memnuniyeti dile getirdi ve iş birliğinin daha da ileri noktaya taşınacağını vurguladı. Proje, taraflara sağlayacağı kazanımlar sayesinde hem bölge çapında sürdürülebilir enerji geleceğinin güvencesi, hem de Türk-Rus dostluğunun temellerinden biri olacak.



ÇOK AVANTAJI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak TürkAkım Projesi’nin sadece Türkiye açısından değil, komşu ülkeler ve bölge açısından da pek çok avantajı bulunduğunu vurgulayarak, buradan gelecek doğalgazın en az yarısını Avrupa’ya aktarmayı planladıklarını dile getirdi. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezlerinin yeni bir tedarik hattına kavuşacağını da ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin transit risklere maruz kalmadan gaz taleplerini karşılayabileceğini anlattı. TürkAkım Projesinin, 2019’da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğalgaz tedarikçisidir. Türkiye, Rusya’dan 1987’den bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğalgaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir rakamdır. Aynı zamanda bu tablo, enerji alanındaki ilişkilerimizin diğer hususlarda olduğu gibi her türlü sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30’luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları, Akkuyu Projesi hariç, onar milyar doların üzerindedir. Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 5,1 milyon Rus turisti ağırlayarak, yeni bir rekora daha imza attık. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız. Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın, ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum.

PUTİN: İSİM BABASI ERDOĞAN

Rusya Devlet Başkanı Putin, projenin isim babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek, kendilerinin de 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini bildirdi. Putin “Rusya ve Türkiye olarak, enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. TürkAkım da, Türkiye’yi önemli bir doğalgaz merkezi hâline getirecek ve buranın konumuna olumlu etki yapacaktır. Sayın Erdoğan’a içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında bu cesaret olmadan, böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi’nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Erdoğan ve Putin’in talimatıyla indirildi.

15 MİLYON EVİN ENERJİSİ OLACAK

¥ Rusya kıyısında, Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz’i boydan boya katederek Türkiye kıyısına, Trakya’daki Kıyıköy beldesinden çıkıyor.

¥ Deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel ilerleyen, 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. İki kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirildi.

¥ 23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı. Deniz hattında, günde ortalama 5 km boru döşendi. 7 milyar dolar maliyetli projede, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında, toplam 158 bin boru kullanıldı.

¥ Boru hattı, Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak. Bunun yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak.

¥ Türkiye’nin batısındaki yüksek nüfuslu kentlerde, 7,5 milyon hanenin (Toplamda ise 15 milyon) yıllık enerji ihtiyacını sağlayacak proje, bölgedeki üretimin de güvencesi olacak.

¥ Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy’de, deniz kesimindeki borulardan gelen doğalgaz, kara boru hatlarına aktarılacak.

¥ Lüleburgaz’da Türkiye’nin dağıtım şebekesine bağlanacak olan ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. Avrupa’ya ilerleyecek diğer kara hattı ise, BOTAŞ-Gaz- prom ortak şirketi tarafından yapılacak.

¥ TürkAkım projesi 2019 yılı içerisinde, kara-deniz bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve tüm testlerin yapılmasıyla tamamlanacak. 2019 sonunda Türkiye’ye doğalgaz akmaya başlayacak.

¥ Gazın Rusya’dan Türkiye’ye ulaşması, yaklaşık 52 saat sürecek.