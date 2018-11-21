Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 209,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 209,60 liradan, bin 380 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 401 liradan, 191 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 195 liradan, bin 349 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 369 liradan, 674 liradan alınan Yarım Ziynet 684 liradan ve 337 liradan alınan Çeyrek Ziynet 342 liradan satıldı.