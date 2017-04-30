Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huzurlı İnşaat, İstanbul'daki proje sayısını hızla artırıyor. Huzurlu Marmara Beylikdüzü projesinin ardından Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında Huzurlu Marmara Güneşli projesini inşa edecek olan firma, Anadolu yakasına geçti. Dönüşüm projesi olarak yükselecek olan Huzurlu Marmara Bostancı projesinin temelleri atıldı.



BAYRAM BIYIKLI; ‘’PROJEMİZ ULAŞIMIN MERKEZİNDE YER ALIYOR’’

Projenin merkezi bir noktada hayata geçirildiğini ifade eden Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı “Bostancı'nın merkezinde inşa ettiğimiz projemiz İDO deniz otobüsü iskelesine 150 metre uzaklıkta yükseliyor. Bu iskeleden Yalova'ya, Adalar'a ve Bakırköy'e gitmek mümkün. Hızlı trene ve metroya ise 150 metre uzaklıktayız. Bahsettiğimiz metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gidiyor. Dudullu, Çekmeköy gibi bölgelerden de geçen Metro, projemize değer katıyor. 9 şiddetinde depreme dayanıklı bir yapı hayata geçiriyoruz. Temelde kullanmış olduğumuz beton ve demir, 15 katın yapımında kullanılan beton ve demire eşdeğer. Toplam 48 konut olacak. Bostancı'nın yıldız projesi olarak nitelendirebiliriz. Huzurlu Marmara Güneşli'de yıkımlara başladık. Beylikdüzü projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Çeşitli bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.