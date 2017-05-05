Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tadilat masrafını ev sahibi mi kiracı mı öder?

Kira sözleşmeleri ile kiralaması gerçekleşen gayrimenkul ile ilgili yapılması gündeme gelen birtakım tadilat gibi masrafların hangi koşullara göre ev sahibinin mi, kiracının mı karşılayacağı da netlik kazanıyor. Bir başka deyişle, kiralanan daire ile ilgili bir tadilat yapılacağında, masrafları hangi tarafın karşılayacağı, tadilatın neden ve içeriğine göre değişiklik gösterebiliyor.

Ev sahiplerinin evle ilgili tadilatı karşılaması gereken 3 durum

Ev sahiplerinin evle ilgili karşılaması gereken belli başlı tadilat masrafları şu şekilde sıralanıyor.

- Kiralanan gayrimenkul bir apartman veya sitede yer alıyorsa, apartman/site yönetiminin aldığı kararla ortaya çıkan çatı, asansör, su deposu, dış cephe boyama gibi demirbaşlar için gerekli ödemeler ev sahibine aittir.

- Ev içi tadilatlar için ev sahibi kiracının kullanımından kaynaklanmayan tadilatları karşılayabilir.

- Dairenin dış kapısı, pencereleri gibi demirbaşlarının kullanılamaz hale gelecek şekilde eskimesi durumunda ev sahibi masrafları üstlenir.

Hangi tadilat masrafları kiracının sorumluluğundadır?

Bununla birlikte ev sahiplerinin kabul etmeyebilecekleri bazı masraf kalemleri arasında; kiracının kullanımından kaynaklanan musluk, elektrik prizi, kapı kolu değişimi gibi tadilatlar kiracıya ait oluyor.

Kiracının taşınırken veya yaşamaya başladıktan bir süre sonra talep ettiği, aynı zamanda daire için demirbaş olabilecek klima, panjur, cam balkon gibi tadilatlar pazarlığa tâbi olabiliyor. Ev sahibinin söz konusu talebi karşılama zorunluluğu olmamakla birlikte, ev sahibi-kiracı arasında masrafların kiradan düşülmesi gibi durumlar da yaşanabiliyor.

Kaynak: Zingat.com