Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, idarenin ihtiyaç duyulan bütün alanlarda hizmet verdiğini, ülkemizin kalkınmasında yatırımcı ve girişimci kuruluş olarak yatırımlara devam ettiklerini kaydetti. Öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yaptıklarını belirten Turan; “Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Ağustos - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek” dedi.



Kayapark ihalesi 7 Eylül’de

TOKİ'nin sadece konut inşa etmediği söyleyen Turan, ihtiyaç duyulan yeşil alanları ve parkları da yaptıklarını belirtti. İstanbul'u 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde bir yeşil alana kavuşturacaklarını vurgulayan Turan, “Kayaşehir’e yapacağımız parkın büyüklüğü, İstanbul'daki en büyük korunun 4 katı büyüklüğünde olacak. Devasa parkı dört etapta bitireceğiz. 7 Eylül’de birinci etap için ihaleye çıkacağız” dedi.



Kentsel dönüşümünde öncüsü TOKİ

Afetlere karşı riskli, fiziksel olarak köhnemiş ve yapı ömrünü tamamlamış konut stoğu ile yaşam kalitesi düşük alanların ülkemizin en önemli kentleşme sorunu olduğuna vurgu yapan Turan, "Kentsel Dönüşüm odaklı konut ve sosyal donatı projelerimiz hızla devam ediyor. Toplam konut üretimi içinde Kentsel Dönüşüm oranını 2020 yılına dek yaklaşık yüzde 40 seviyesine taşıma hedefi koyduk. TOKİ olarak kentsel dönüşüm projelerini sosyal devletin bir yükümlülüğü olarak görüyoruz. Gerek özel sektörün, gerek kamunun, gerekse de hak sahiplerinin bu dönüşümleri, bir fırsat, bir zenginleşme aracı değil, geleceğimizi garanti altına alan çoluk çocuğumuzu daha sağlıklı şehirlerde yaşatma hedefi olarak görmeleri gerekmektedir" dedi.