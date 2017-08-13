Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’ın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan DKY Ada’nın yoğun ilgi gördüğünü belirten DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya; “Adalar manzarasına hakim projemizi aile konseptli ile inşa edeceğiz. 1,5 salon konseptimiz bu projemizde de yer alacak. Açılır kapanabilir balkonlarımızla balkon keyfini deniz ve şehir manzarasıyla yaşatacağız. İçerisinde açık ve kapalı havuz, fitness alanları, yürüyüş parkuru, basketbol ve voleybol sahası, dinlenme terasları ve , havuz çevresinde kafeterya alanlarından oluşan sosyal tesisler, geniş peyzaj alanları gibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal olanaklar olacak. Potansiyeli çok yüksek olan Kartal bölgesinde yatırım yapmaya ve herşeyin daha fazlasını arayanlara yeni projeler sunmaya devam edeceğiz” dedi. Adalar manzarasına hakim konumda yer alan ‘DKY Ada’ projesinin 2020’de teslim edilmesi planlanıyor.