Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Ekim’e kadar devam edecek kampanyada yer alan Tahincioğlu, yatırımcılara potansiyeli yüksek proje sunuyor. Kampanya kapsamında; daire sahibi olmak isteyenler KDV dahil satış fiyatının yüzde 5'i peşin, yüzde 15'i satış tarihinden itibaren 12. ayda veya teslim tarihinde ara ödemeler şeklinde yapabilecek, kalan yüzde 80'lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek. Küçükyalı metro istasyonunun yanı başında yer alan Nidapark Küçükyalı projesi 1.159 konut, 769 ofis ve 82 dükkandan meydana geliyor. 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçenekleri sunan projede daire fiyatları 516 bin lira ile 1 milyon 805 bin lira arasında değişiyor.

Nidapark Kayaşehir ise 3 konut etabı ve 1 ticari etaptan meydana geliyor. 77 bin 327 metrekarelik arsa üzerine kurulan proje, 320 bin 87 metrekare toplam inşaat alanına sahip. 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerinden oluşan projede 843 daire bulunuyor.