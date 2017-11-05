Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projede daire fiyatları peşin alımlarda 280.000 TL’den başlarken, konut alıcılarına kazançlı bir yatırımın kapılarını açan Ortak Girişim; Lensistanbul’da yüzde 5 peşinatla, 72 ay vade farksız ödeme kolaylığı sağlıyor. 2020’de hizmete açılacak Sabiha Gökçen – Kurtköy Metro hattı durağının projenin önünde yer alması Lensistanbul’a ayrı bir değer katıyor.



Bünyesinde bulunan ticari üniteleri ve AVM’siyle Kurtköy’ün sembol projesi olarak konumlanan Lensistanbul, 33 bin metrekare arsa üzerinde 1.162 konut ve 85 ticari üniteden oluşan yeni bir mahalle konseptiyle geliştirildi. Kent yaşamının yoğunluğundan uzak, sakin ve dingin bir yaşam projesi olarak geliştirilen projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut tiplerinin yanı sıra; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dubleks daire seçenekleri de yer alıyor. Projede teslimler Eylül 2018’de yapılacak.



Proje donatılarına göre fiyatları ekonomik oranda tutan Ortak Girişim; yüzde 5 peşinat, 72 ay sıfır faiz seçeneğiyle de yatırımcıya konut sahibi olma fırsatı sunuyor.