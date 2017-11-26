Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks konut segmentinde proje yapmanın oldukça zor olduğuna değinen Nazenin Proje Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Pehlivan; “Hedef kitlemiz çok bilinçli. Doğru işler yapmak ve dürüstlük her zaman meyvesini veriyor. Açıkçası ilk projemizde bu denli ilgi görmeseydik ikinci projeye cesaret edemeyebilirdik. Ama şu an aynı marka ve konseptle sonraki projeleri gerçekleştirme hedefindeyiz. Zincirin ikinci halkası olan ‘Nazenin Konakları Bahçe’ de ilk projemiz kadar özel olacak. Elbette fiziki özelliklerde değişiklikler olacaktır ancak mimari kalite, müşteri profilimizdeki seçicilik, insana ve doğaya saygı önceliğimiz hep aynı kalacaktır. Artık konut ve emlak sektöründe çizginizi korumazsanız kalıcı olmanız imkansız”dedi.