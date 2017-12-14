Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de aylık 1.500 lira kira geliri olanlar, normalde ‘götürü gider’ yöntemiyle 1.586 lira gelir vergisi ödeyecekti. Artık 1.500 lira aylık kira geliri elde eden (212 liralık artışla) 1.798 lira vergi ödeyecek. Vergideki artışın sebebi ise yasa değişikliği. Yüzde 25’lik belgesiz götürü giderin oranı, yüzde 15’e düşürüldü. Yasa yeni yılda (2018) elde edilecek kira gelirleri beklenmeden, 2017 kira gelirleri için de uygulanacak.

Öte yandan 2017’de yıl boyunca 3.900 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 3.900 liranın üstünde konut kira geliri olanların ise mart ayında beyanname vermeleri gerekiyor.