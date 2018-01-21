Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası alanda büyük ölçekli projeler geliştirilen Artaş İnşaat, Expo Turkey by Qatar’da Körfez bölgesi yatırımcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Körfezli yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgili olduklarını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Türkiye’deki gözde projelerimizi 40 yıllık deneyimimizle yabancı yatırımcılara sunduk. Şu ana kadar toplamda 17.500 konut ürettik. Bugün geldiğimiz noktada markamızın ve ülkemizin yatırım potansiyelini uluslararası arenaya taşıyarak en doğru şekilde tanıtımını gerçekleştirdik.



TÜRKİYE - KATAR İLİŞKİLERİ FUARLA KUVVETLENDİ

Katar, hükûmetimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkilerinden ötürü bize sıcak bakıyor. Geçen yıl da fuara katılmıştık ve bir projeden yaklaşık 50’ye yakın daire satışı yapmıştık. Biz Artaş İnşaat olarak blok satışları yapmıyoruz, genelde tek daire olarak satışlarımız oluyor ve bloklar arasında dağılımını yapıyoruz. Tema İstanbul’da 56 tane yabancı satışımız var, şu anda oturuyorlar. En fazla Vadistanbul’un 1. ve 3. etabında yabancı satış var. O projemizde fuardan bu güne kadar 70’e yakın satış gerçekleştirdik.

Katar’la ilgili geçmişteki ilişkilere baktığımızda verimli bir dönemdeyiz diyebilirim. Sektör olarak beklentimiz yüksek. İstiyoruz ki yabancıya satışlarımız Türkiye’deki satışlara bir çeşit olsun. Katar’la ticarî ilişkilerimizin önümüzdeki dönemlerde daha fazla güçleneceğine inancım tamdır.

Bu arada güzergahı netleşen Kanal İstanbul projesi bizi heyecanlandırdı. Kanal İstanbul, başta ülke ekonomimiz olmak üzere inşaat sektörümüz açısından çok önemli bir proje. Bizim de o bölgede Kanal İstanbul projesinin çok daha öncesinden Artaş İnşaat olarak yatırımlarımız vardı. Artaş İnşaat’ın yanı sıra Emlak Pazarlama ile kurulmuş Öztaş ve Biocity gibi şirketlerimizin yaklaşık 400-500 dönüme yakın Kanal İstanbul’a komşu Resneli’de arazilerimiz var. Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendireceğiz” dedi.