Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüp - Alibeyköy’de Hasdal Kavşağında anayolların kesişme noktasında bulunan proje; 2 Metro hattı, tramvay hattı, planlanan 3 katlı tüp geçit gibi ulaşım hatlarının ortasında konumlanıyor.

Bölgenin değişen çehresiyle birlikte Yeniköy Konakları; üniversitelerin, öğrenci kampüslerinin ve hastanelerin çevrelendiği bir bölgede yer alıyor olması yatırımcılara büyük avantaj sağlıyor. Zengin sosyal donatıların yer aldığı projede ayrıca; yeşil alanlar, bitişiğindeki 8.500 metrekare içinde yer alan yürüyüş yolları, spor alanları ve parklar bulunuyor. İnşa çalışmalarının başlamasının ardından bölgedeki gayrimenkul yatırımcıları tarafından yoğun talep gören projede 336 konut ve 12 adet ticari ünite yer alıyor. 1+1 dairelerin yer almadığı projede tamamı geniş ve ferah şekilde tasarlanan 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri 84 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle yatırımcılara sunuluyor.