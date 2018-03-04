Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açık artırmaya girmeden ihalesiz olarak satılan dükkânların fiyatları KDV hariç 2.768.000 TL ile 9.032.000 TL olarak belirlendi. Metro katından başlayıp proje meydanına çıkan ve daha sonra ana cadde üzerinden devam eden dükkânların toplam kullanım alanları 126 ile 738 metrekare arasında değişiyor. Dükkânlarda, yüzde 25 peşinat ve 84 ay sıfır faiz alternatifi ile sahip olunabiliyor.