Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mega projelerin yer aldığı ‘100 Günlük İcraat Programı'nı değerlendiren yöneticiler; projelerin ekonomide yeni bir vizyonun habercisi olduğunu ve ekonomiye büyük ivme kazandıracağını belirterek görüşlerini paylaştı.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: 400 projeden oluşan eylem planında beklendiği şekilde inşaat ve gayrimenkul sektörü, ağırlıklı konulardan biri oldu. Bugüne kadar olduğu gibi, bu programda da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörümüze hak ettiği önem verilerek son derece değerli projeler açıklandı. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, sektörün çatı kuruluşu GYODER olarak son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Küresel konjonktürle beraber değerlendirildiğinde, daha önce de dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin, bu kararlar ve projelerle atağa kalkacağından ve eskisinden çok daha güçlü bir konuma yükseleceğinden hiç şüphe duymuyoruz.



İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu İMSAD olarak, seçimlerden kısa bir süre sonra gündemin ekonomiye ve Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak projelere dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Hızla uygulamaya geçecek olan bu kararların sektörümüze güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak sektörün büyümesini ve gelişimini sağlamakla birlikte daha güçlü bir Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kararların Türkiye ekonomisine istikrar getireceğine ve halkımızın refahına katkı sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyoruz.



TMB Başkanı Mithat Yenigün: Türkiye Müteahhitler Birliği olarak seçimlerin hemen ardından gündemin halkımızın refah artışı ve mutluluğu için ekonomiye ve sürdürülebilir büyümeye yönelmiş olması son derece önemlidir.

Yeni dönemde ekonominin tek elde toplanmasını doğru buluyor, açıklanan projelerin hızla yürürlüğe girecek olması inancını taşıyoruz.

Açıklanan proje ve icraatların sektörümüzün içinden geçtiği durgunluk sürecinden çıkışını hızlandırarak ekonomimiz için ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.