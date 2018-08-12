Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya dahilinde, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit fırsatı sunuluyor. Ev hayali kuranlar ya da yatırım yapmak isteyenler için bu cazip kampanyada tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim de sağlanıyor. Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kampanya stoklarla sınırlı olacak. Gayrimenkul sektöründe ilk kez hayata geçirilen kampanyada örnek olarak 300 bin TL'lik bir evin fiyatı, Sur Yapı bünyesinde direkt 60 ay sabit taksite bölünecek. Bu durumda 300 bin liralık evin aylık taksitleri 5 bin lira olacak. Şu an 60 ay banka kredisi kullanan bir konut alıcısı ek olarak yüzde 56'lık bir maliyete katlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan planda ise sabit taksitlerle, sıfır maliyetle ve vade farkı ödemeden ev sahibi olunabilecek.