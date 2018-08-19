Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene teslim edilen 2.000’nci konutun sahibi olan Emrah Aktürk, ayrıca 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek sürpriz bir Barselona seyahatinin de sahibi oldu. Emrah Aktürk ve ailesi, FC Barcelona’nın resmî sponsoru Nef’in misafiri olarak FC Barcelona – Athletic Bilbao maçını da Camp Nou’da VIP tribünden takip edecek.

2018 yılında konut satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’ın üzerinde artırmayı başaran Nef, henüz 8 ay bitmeden tarihinin en yüksek konut teslim sayısına ulaştı. Geçtiğimiz yılı 1856 konut teslimiyle tamamlayan Nef, 16 Ağustos itibarıyla 2018 yılındaki 2.000’inci teslimini gerçekleştirdi. 2.000’inci evin sahibi olan Emrah Aktürk’e dairesi Nef Ataköy 22 projesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.



“Hedef 2018’de 3.000 konut teslim etmek”

Nef Ataköy 22’de düzenlenen törende konuşan Nef İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik ise, “Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir şirket olarak; 2018 yılı içerisindeki 2.000’inci evimizi teslim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Projelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız %90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrası bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise %92. 2017 yılında da toplam 1.856 konut teslimi gerçekleştirmiştik, henüz 2018’in sekizinci ayında bu teslim sayısının üzerine çıktık. 2018 yılı sonuna kadar 3000. konutumuzu müşterilerimize teslim etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.