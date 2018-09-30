Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKCİ

Binaları güçlendirme ve yenilemeye yönelik dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Sektörde mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm pazarı ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Konut sahipleri, kentsel dönüşüm sürecinde kendi binasının da yıkılıp yeniden yapılacağı hayaliyle kapısını çalacak ‘Beyaz atlı müteahhidini’ bekliyor. Türkiye’de son yıllarda binalarda güçlendirme, yenileme çalışmaları ötelendi. AB ülkelerinde yenileme pazarı, toplam inşaat sektörünün yüzde 57’sini oluşturuyor. Bir an evvel binalarda güçlendirme, yenileme çalışmalarına hız vermeliyiz. Bugün özellikle ağırlık verilmesi gereken yenileme, sektöre can suyu olacaktır” dedi.