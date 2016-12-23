Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dördüncü soruşturmasını tamamladı. İlk hareketliliğinin yaşandığı yer olan Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’yla ilgili 330 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Tümgeneral Osman Ünlü’nün darbecilerin atama listesinde Ankara Sıkıyönetim Komutanı olarak adlandırıldığı ve kalkışmanın 1 numaralı şüphelisi olarak görüldüğü kaydedildi. Ünlü’nün darbe girişiminde karargâha gelerek diğer şüpheli Ali Kalyoncu’yla beraber süreci sevk ve idare ettikleri bildirildi. Okul komutanı olarak yeni atanan Tuğgeneral Murat Aygün ile FETÖ’nün Kara Kuvvetleri imamı Bilal Akyüz’ün de darbede aktif görev aldığı ifade edildi.

“ASLA DURMAK YOK!

İddianamede şu bilgilere yer verildi: Şüphelilerden Murat Aygün ve Bilal Akyüz, darbeden 4 gün önce bir araya gelerek, planlama yaptı. Aygün, Ankara’nın 10 ayrı kavşağı ile TÜRKSAT ile TİB’i ele geçirmek için görevlendirildi. Darbe girişiminde görev alan birliklerde yer alacak personel isimleri ile araç sayılarını belirleyen Aygün, karargâhta 2 adet fırlatma aracına bora füzesi yüklenmesi ile 28. Mekanize Piyade Tugayına fırtına obüsü taşınması için çekici gönderilmesi yönünde emir verdi. Aygün’ün ayrıca belirlenen yerlere gidecek askerlere de bağırarak, “Polis durdurursa durmuyorsunuz, ateş etme yetkiniz var. Tam dolduruşta olsun silahlar, asla durmak yok. Görev yerinize gidiyorsunuz, ateş edene ediyorsunuz. Aslanlarım gün bugündür. Önünüze kim çıkarsa vurun. Polis durdurursa kimse durmasın ve gerekirse çatışın” şeklinde bir konuşma yaptı.

KANLI PLANLAMA

Aygün’ün darbe girişiminden son 2 gün önce yoğun bir çalışma temposuna girdiği bildirilen iddianamede, olay gününe kadar tüm evrakları kırpma makinesinde kendisinin imha ettiği öğrenildi. FETÖ’nün Kara Kuvvetleri imamı Bilal Akyüz’ün, Murat Aygün’le irtibatlı olduğu ve darbe girişiminde yapılacakların talimatını verdiği iddianamede yer aldı. FETÖ imamı Akyüz’ün aracında yapılan aramada ise, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar bulunduğu ve elle yazılan bir not da “İl/ilçe belediye başkanları hiç canlı olmayacak. Belki de başbakanda…” şeklinde yazı yazdığı belirtildi.

Not kağıdında, 10 maddelik yapılacaklar listesinin çıktığı, sözde sıkıyönetim direktiflerinin ekindeki atama listesinin hazırlanmasına yönelik olduğu belirtildi. Akyüz’ün arabasından ayrıca, Adil Öksüz’ün üzerinde bulunduğu gibi GPS cihazı ve bazı İstanbul’daki dinî mekânların koordinatlarının yazılı olduğu kâğıtlar çıktı.

İddianame Ankara 13 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, 330 şüpheli için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.