Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.
Bitlis'te PKK'ya dev operasyon
26.12.2016 - 14:56 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi.
Etiketler : bitlis,pkk,komando,operasyon,
432515 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432515.aspx
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