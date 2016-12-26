Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.