Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Bayraktar, ilk başta böyle bir kalkışmaya ihtimal veremediğini ancak daha sonra bunun bir darbe girişimi olduğunu anladıklarını söyledi. Türkiye'de yaşananların ibret verici bir örnek olduğunu da vurgulayan Bayraktar, özetle şunları söyledi: Bu ülkedeki Müslüman toplumu da tehdit altında. Bir şeyi vurgulamama izin verin: FETÖ aslında DEAŞ'tan daha tehlikeli. Umutsuz, eğitimsiz kişileri militan hâline getirmek daha kolaydır çünkü kaybedecek bir şeyleri yoktur ve birileri cennet vaadiyle gelince buna kanabilirler. Ancak FETÖ, iyi eğitimli doktor, mühendis, general, bilim adamı ve benzeri kişilerin kalp ve kafalarını ele geçiriyor. Ve bu üyeler takiye yapıyorlar her türlü şekle giriyorlar.

Bayraktar, Türkiye'nin bütün Müslüman ülkelere gücünün yettiği kadar yardım ettiğini de vurgulayarak Somali, Myanmar ve Haiti gibi bölgelere yardım ulaştırıldığını söyledi.