Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kent genelinde terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda Irak’tan Adapazarı’na gelen 7 kişinin yaşadığı eve sabaha karşı operasyon düzenlendi. DEAŞ’la bağlantılı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alınırken, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon polis kamerasınca kaydedildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından Alaa Velid Madi, Mohmood Öudhafar Yasen Yaseen, Eymen Ismaıl Halil, Ahmet Khaırı Shukur, Bassam Hamid İsmail, Ali Khaırı Shukur, Mohammed Yaseen Hameed Khafajeı bu sabah adliyeye sevk edildi.



PKK VE DHKP-C ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ DE GÖZALTINA

Sakarya'daki bir başka operasyonda arızalanan aracını sanayiye götüren Mehmet D., iddiaya göre aracında terör örgütü PKK’yı övücü şarkılar çalınca ihbar edildi. Polis, Mehmet D.’yi gözaltına aldı. Sakarya Üniversitesi Kampüsü yakınlarında duvarlara örgüt propagandası içeren yazılar yazan DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen Ali S. ise ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu iki kişi de adliyeye sevk edildi.