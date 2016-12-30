İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.
20 ilde 94 derneğin faaliyeti durduruldu
30.12.2016 - 16:42 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, OHAL kapsamında 20 ilde 94 derneğin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : dernek,ohal,
433731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433731.aspx
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