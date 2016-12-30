Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de ateşkes mutabakatı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateşkes mutabakatının cumartesi günü oylanmasını istedi.

Rusya, Suriye'de ateşkesin BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenmesi için hazırladığı karar tasarısını Konsey'e sundu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle varılan ateşkesin desteklenmesi için hazırlanan karar tasarısının üyelere iletildiğini duyurdu.

Çurkin, tasarının Konsey'in yarınki toplantısında oylanmasını umduğunu dile getirdi. Suriye barış görüşmelerine katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.