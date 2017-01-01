Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'ya yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları denizden çıkardığı öğrenildi.

CANLARINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtardığı öğrenildi.